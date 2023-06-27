Жителям Тюменской области предлагает стать «белыми хакерами»

При поддержке Минцифры России профессионалы сферы белого хакинга совместно с образовательным центром CyberEd разработали онлайн-курс «Профессия – белый хакер». Жители Тюменской области могут пройти его бесплатно.

Как объясняют в департаменте информатизации Тюменской области, «белые хакеры» – это специалисты по ИТ-безопасности, они стоят на защите интересов государства и бизнеса и высоко ценятся на рынке труда.

Пройдя бесплатный онлайн-курс, участники узнают, как проверять ИТ-инфраструктуру компаний на прочность, находить уязвимости в защите и противостоять кибератакам – на занятиях разберут 12 уровней атак.

Продолжительность курса «Профессия – белый хакер» – 48 академических часов. Организаторы сообщают, что за это время научат: проводить тестирование защищённости корпоративных систем; проводить атаки первичного доступа; зарабатывать на программах Bug Bounty; работать в defensive-области и построении безопасных систем; участвовать в цифровой трансформации компаний.

Бесплатное ИТ-обучение по востребованным цифровым направлениям доступно жителям Тюменской области в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» в Школе программирования. Курсы составляются с учетом потребностей заинтересованных ИТ-компаний и бесплатны как для слушателей, так и для заказчиков.