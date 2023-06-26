В деревне Тураева прошел «Сабантуй-2023»

25 июня в деревне Тураева Тюменского района прошел «Сабантуй-2023» –ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ.

Почетными гостями праздника стали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюменского района Светлана Иванова, председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков.

Открывая праздник, глава региона сказал: «В Тюменской области много веков люди более 150 национальностей живут вместе в любви и уважении, помогая друг друга в трудную минуту… Традиционный татарский «Сабантуй» давно стал в Тюменской области многонациональным праздником. Жители региона должны уважать друг друга, ценить культуру, традиции, обычаи и поступать как наши предки: подставлять плечо и идти к нашим общим целям, общей победе».

На огромной площадке Сабантуя развернулось сразу несколько тематических палаток. Событие собрало сотни горожан, участвующих в народных играх, спортивных состязаниях и конкурсах. На областном празднике были представлены блюда национальной кухни и национальные подворья, прошли конные скачки, выступления творческих коллективов, соревнования по национальной борьбе куреш и конкурс «Татарская красавица».