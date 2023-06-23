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​Творческая мастерская в Тюмени объединит сорок молодых писателей Урала

В Тюмени начала работать межрегиональная творческая мастерская для писателей

​Творческая мастерская в Тюмени объединит сорок молодых писателей Урала
Фото: vk.com/depculture

Межрегиональная творческая мастерская для писателей Уральского федерального округа начала работу в Тюмени. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

40 молодых талантливых литераторов Урала, победивших в конкурсном отборе, примут участие в проекте Ассоциации союзов писателей и издателей России. Они под руководством известных поэтов, прозаиков, драматургов погрузятся в творчество, изучат стратегии продвижения в издательском деле, освоят современные формы общения с читателем.

К участникам мастерской обратилась заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова, выразив уверенность, что тюменская земля подарит молодым писателям силы на плодотворный труд.

«Наша область богата литературными традициями. Это родина Петра Ершова, Константина Лагунова, Владислава Крапивина... Пусть это наследие воодушевляет вас, а каждое сказанное вами слово будет согрето теплом вашей души и несет в себе великую силу – исцеляет, объединяет, вдохновляет», –пожелала Анна Кривоносова.

Лучшие работы, созданные в процессе обучения, будут рекомендованы к публикации в литературных журналах. Десять дебютантов Мастерской продолжат обучение на легендарном форуме «Липки».


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Сегодня в 18:32, просмотров: 62, комментариев: 0
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