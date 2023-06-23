В России планируют ввести запрет на цветные пластиковые бутылки с 2024 года

В 2024 году в России планируют запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030 − их число могут свести до 20. Смысл этого предложения в том, чтобы отказаться от неэкологичной тары, которую нельзя переработать. Идея уже закреплена в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», отметили в «Известиях» со ссылкой на документы Российского экологического оператора.

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны. Также это нужно для того, чтобы в стране появились все необходимые мощности, у бизнеса было время подготовиться и этот переход стал комфортным», − рассказал изданию глава РЭО Денис Буцаев.

На первом этапе оператор предложил ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционной окраски. В их число входит желтый, красный, розовый и другие цвета, отличные от традиционных − белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого.

Кроме того, в список на остановку оборота попали тонкая термоусадочная пленка, которую используют в качестве этикетки на бутылках для напитков и йогуртов, сумка-сетка для овощей и фруктов, пластиковый пакет с донышком дой-пак и пластиковые капсулы для кофе.