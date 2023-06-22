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​Тюменских сельхозпроизводителей поддержат финансово

На поддержку тюменских аграриев направят 3,4 млрд рублей

​Тюменских сельхозпроизводителей поддержат финансово
Фото: admtyumen.ru

Во время рабочей поездки в Заводоуковский городской округ губернатор Тюменской области Александр Моор оценил работу сельхозпредприятий муниципалитета. Комментируя итоги посещения хозяйств, глава области заявил, что региональное правительство продолжит оказывать поддержку предприятиям агропромышленного комплекса.

Губернатор отметил, что округ на протяжении десятилетий достигает показателей урожайности зерновых и картофеля выше, чем в среднем по региону. «Этот результат не случаен, – подчеркнул он.– Сельхозпредприятия применяют современные технологии, инвестируют в обновление техники и складское хозяйство».

Александр Моор посетил семеноводческое предприятие «Центральное», где выращивают пшеницу, овес, горох и рапс, а также производят и реализуют элитные семена зерновых культур. Посевная площадь в 2023 году превысила 6 400 га. Здесь построен семеноводческий комплекс с общим объемом хранения 35 тысяч тонн. В июле 2023 года будет введена в строй следующая очередь вместимостью 5 тысяч тонн.

Складской комплекс, оснащенный современным оборудованием, губернатор осмотрел в крестьянском хозяйстве «Дружба». Предприятие занимается выращиванием овощей. Общая площадь сельхозугодий превышает 1500 га. В прошлом году хозяйству удалось увеличить орошаемые площади под посадку с 200 до 500 га.

Посетив активно развивающиеся аграрные предприятия, Александр Мооротметил: «Поддержка сельского хозяйства – приоритетное направление работы региональных органов власти. Несмотря на все сложности, объем средств регионального бюджета, направляемых на эти цели, сохраняется и составит в 2023 году порядка 3,4 миллиарда рублей».


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Сегодня в 20:27, просмотров: 110, комментариев: 0
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