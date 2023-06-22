В Тюмени подвели итоги конкурса «Семья года – 2023»

В Тюмени в центре «Семья» подвели итоги муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса «Семья года – 2023». Конкурс проводился в области уже восьмой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Как сообщают в департаменте социального развития Тюменской области, в этом году участниками конкурса стали больше 50 семей, победу на региональном этапе одержали 15. Среди победителей – представители Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, Ялуторовского, Тюменского, Уватского и Юргинского районов.

Конкурс проходил по пяти номинациям: «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Многодетная семья» и «Золотая семья». Первое место на региональном этапе в номинациях «Молодая семья» и «Сельская семья» заняли Вячеслав и Анжелика Рыбины из Тюменского района.

Евгения Мунаева, заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра «Семья», отметила: «В этом году достаточно активно участвовали в номинациях «Молодая семья», «Сельская семья». Немало супружеских пар заявились в категорию «Золотая семья», что очень порадовало. Они – достойный пример для нынешнего поколения».