Александр Моор провел встречу с предпринимателями

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=J/kgXRVyr66wgGfud6UhBeLR0tWQROMSS4o+ETo3SHMKzwVWKW9/FAK8p93rFkjgAYXROe739H+zCotMa1UOox/BTrsWR8Gc5r5h1klKKQHsuS69hpGjEy3v63pNjuvg1FqKM4ImbrFBwJq3QJhJjgKRcHO5ZbdaeF1aI2A70eg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=J/kgXRVyr66wgGfud6UhBeLR0tWQROMSS4o+ETo3SHMKzwVWKW9/FAK8p93rFkjgAYXROe739H+zCotMa1UOox/BTrsWR8Gc5r5h1klKKQHsuS69hpGjEy3v63pNjuvg1FqKM4ImbrFBwJq3QJhJjgKRcHO5ZbdaeF1aI2A70eg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=ZAOarRti/1mX00thQgqIdm86gQqffGjImFJ7Ld9trGtl8cnYUObxWfP5L89qaMoNHBbxq29f7/6koBWUcNwrNLd8io1gUFsdSo07a0ykCh21zYJxRry/LRiNbvHLCRzvCJAQaXwMJqO5qzee6IlnQ/xiR7ItrGdUd7wGDtKZAZU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=ZAOarRti/1mX00thQgqIdm86gQqffGjImFJ7Ld9trGtl8cnYUObxWfP5L89qaMoNHBbxq29f7/6koBWUcNwrNLd8io1gUFsdSo07a0ykCh21zYJxRry/LRiNbvHLCRzvCJAQaXwMJqO5qzee6IlnQ/xiR7ItrGdUd7wGDtKZAZU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=ZAOarRti/1mX00thQgqIdm86gQqffGjImFJ7Ld9trGtl8cnYUObxWfP5L89qaMoNHBbxq29f7/6koBWUcNwrNLd8io1gUFsdSo07a0ykCh21zYJxRry/LRiNbvHLCRzvCJAQaXwMJqO5qzee6IlnQ/xiR7ItrGdUd7wGDtKZAZU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=ZAOarRti/1mX00thQgqIdm86gQqffGjImFJ7Ld9trGtl8cnYUObxWfP5L89qaMoNHBbxq29f7/6koBWUcNwrNLd8io1gUFsdSo07a0ykCh21zYJxRry/LRiNbvHLCRzvCJAQaXwMJqO5qzee6IlnQ/xiR7ItrGdUd7wGDtKZAZU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=J/kgXRVyr66wgGfud6UhBeLR0tWQROMSS4o+ETo3SHMKzwVWKW9/FAK8p93rFkjgAYXROe739H+zCotMa1UOox/BTrsWR8Gc5r5h1klKKQHsuS69hpGjEy3v63pNjuvg1FqKM4ImbrFBwJq3QJhJjgKRcHO5ZbdaeF1aI2A70eg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=J/kgXRVyr66wgGfud6UhBeLR0tWQROMSS4o+ETo3SHMKzwVWKW9/FAK8p93rFkjgAYXROe739H+zCotMa1UOox/BTrsWR8Gc5r5h1klKKQHsuS69hpGjEy3v63pNjuvg1FqKM4ImbrFBwJq3QJhJjgKRcHO5ZbdaeF1aI2A70eg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,6872   EUR  86,5119  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор обсудил с «Капитанами бизнеса» достижения и проблемы тюменских предпринимателей

Александр Моор провел встречу с предпринимателями

​Александр Моор обсудил с «Капитанами бизнеса» достижения и проблемы тюменских предпринимателей
Фото: admtyumen.ru

В преддверии Дня предпринимательства губернатор Александр Моор встретился тюменскими бизнесменами – руководителями компаний и крупных холдингов региона.

Александр Моор отметил, что представители деловых объединений и бизнес-сообществ занимают активную позицию на всех направлениях социально-экономического развития региона: «Бизнес в Тюменской области всегда был и остается особенным, высокоответственным. Наши предприниматели – суперпрофессионалы. У нас увеличивается число предпринимателей, растут инвестиции, появляются новые точки роста для дальнейшего развития. И это здорово. Это значит, что есть уверенность в завтрашнем дне».

Благодарственные письма правительства Тюменской области губернатор торжественно вручил четырем представителям бизнес-сообщества: заместителю директора ООО «СНГК» Денису Федорову, директору ООО «ШВЕЦЪ» Наталье Ведерниковой, индивидуальным предпринимателям Олесе Колмаковой и Евгению Мельникову.

Александр Моор побеседовал с предпринимателями в неформальной обстановке. Участники проекта «Капитаны бизнеса» рассказали главе области о своих достижениях и текущих вызовах, с которыми приходится сталкиваться тюменскому предпринимательскому сообществу.

«Честно обсудили наши достижения и проблемы. Капитаны рассказали о своих планах, некоторые проекты пообещали реализовать в ближайшее время. Они точно нас удивят. Будем и дальше вместе работать на узнаваемость региона. Это обеспечивает дополнительный поток туристов и привлекает лучшие кадры в нашу экономику», – прокомментировал встречу губернатор.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:09, просмотров: 74, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Утвержден большим числом голосов: Андрей Трубецкой представил отчет за 2022 год 450
  2. Сургут вошел в число лучших городов России по уровню государственно-частного партнерства 430
  3. Адам Калиматов: «Пожары не только значительно ухудшают экологию региона, но и приводят к значительным экономическим потерям» 426
  4. ​В Югре обнаружили нехватку техники и оборудования для тушения лесных пожаров 418
  5. Движение транспорта на автодороге «Сургут − Лянтор» переведут на одну полосу 401
  6. Убивший жену югорчанин получил 10 лет колонии 387
  7. ​Сургутский «Стерх» приглашает на выставку «Чудесные мгновения» 387
  8. Дело о бездомных собаках: эвтаназия или помилование? 383
  9. ​Прокуратура проверила детские площадки в Югре и нашла множество нарушений 380
  10. Три юных велосипедиста пострадали на дорогах Югры − обошлось травмами 363
  1. Село «Богдановка» 10646
  2. Как ухаживать за кожей лица в летний период? // ONLINE 2675
  3. На глазах у работников кафе в Сургуте зарезали мужчину – убийца скрылся с места преступления 2492
  4. Патриарх Кирилл 28 мая освятит Свято-Троицкий собор в Сургуте 2218
  5. Югорчанам запретили отдыхать, охотиться и рыбачить в лесах 1851
  6. Это прорыв: как прошли первые дни автобусной реформы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1797
  7. ​Твердый зачет! 1770
  8. Девятиклассник из Сургута умер из-за смешивания таблеток от эпилепсии с жидкостью для вейпа 1759
  9. Убийство у «Армянского переулка» в Сургуте находится под контролем главы СКР 1742
  10. ​Наталья Комарова поставила амбициозную задачу по расширению железнодорожного сообщения внутри Югры 1736
  1. Село «Богдановка» 10646
  2. ​Председатель 5527
  3. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 5250
  4. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4788
  5. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4344
  6. Более сорока волонтеров будут помогать сургутянам в голосовании за благоустройство 4147
  7. Топ-10 вопросов про путешествия на самолете // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4077
  8. Домашние посиделки, огород или работа: как россияне проведут майские праздники // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4034
  9. В тапках — в автобус? 3845
  10. ​Тяжело дышать: как защититься от дыма лесных пожаров? 3799

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика