Седан Lada Vesta нового поколения будет стоить почти 1,3 миллиона рублей

Концерн «АвтоВАЗ» объявил о начальной цене седана Lada Vesta нового поколения — машина в комплектации Comfort будет стоить 1 239 900 рублей.

За эти деньги машина будет оснащена светодиодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, АБС, регулируемым по высоте и вылету рулем, электростеклоподъемниками, кондиционером. Двигатель — на выбор: 96- или 106-сильный, механическая пятиступенчатая коробка передач.

Отличия также будут и во внешнем виде: Lada Vesta NewGeneration получит современный спортивный дизайн, а также повышенный уровень комфорта.