«Ночь музеев» собрала 30 тысяч тюменцев

20 мая Тюменская область присоединилась к традиционной Всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день музеи, картинные галереи, арт-пространства и другие площадки работали в вечернее и ночное время.

Культурные мероприятия всероссийской акции были объединены общей темой «История и истории». В области прошло более 250 выставок, экскурсий, мастер-классов, детских спектаклей, квестов и прочих мероприятий.

В «Ночи музеев» в Тюменской области приняли участие около 30 тысяч жителей региона, сообщает департамент культуры. Только музеи Тюменского музейно-просветительского объединения посетили почти 22,6 тысяч человек, обеспечив почти 142 тысячи посещений. Создавать праздничную атмосферу помогали около 150 волонтеров, методистов и работников фондов.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майерподелилась: «Проводить это событие всегда волнительно для нас. Ведь надо принять тысячи гостей, причём так, чтобы у всех остались только приятные впечатления. В Ночь музеев свои двери распахнули все музеи области. Благодаря различным форматам нам удалось привлечь внимание посетителей разных возрастов. Радостно, что в нашем регионе это событие вызвало только положительные эмоции и восторженные отклики».