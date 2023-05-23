Росстат: после выхода на пенсию россияне работают в среднем 7,5 лет

В Росстате назвали среднюю продолжительность трудового стажа россиян после выхода на пенсию. В 2022 году он составил в среднем 7,47 года, пишет со ссылкой на данные Росстата РБК. Уточняется, что это наибольшее значение показателя за весь период доступной статистики с 2011 года - тогда граждане РФ работали в среднем 6 лет после выхода на пенсию. К 2020 году средний срок трудовой деятельности после назначения пенсии вырос до 7,02 года.

Дольше остальных работают получатели пенсии по инвалидности - в среднем 11,2 года. Почти 7,5 лет совмещают пенсию с работой россияне, получающие досрочную трудовую и военную пенсии. «Стандартные» же пенсионеры по старости после выхода на пенсию в среднем работают лишь 2,3 года.

Росстат также провел опрос россиян на тему работы в период пенсии. О продолжении трудовой деятельности сообщили 17,8% респондентов. Из них 6% работают в течение 1-4 лет после выхода на пенсию, столько же – от пяти до девяти лет. Еще 2,8% трудятся 10–14 лет и 1,7% - 15 лет и более. Количество работающих пенсионеров, чьи пенсии не индексируются, в России сокращается с 2016 года и в 2022 году снизилось на 600 тыс. человек, следует из данных Соцфонда.

Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет, стартовала в России в 2019 году. К 2028 году возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.