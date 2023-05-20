Приложение «2ГИС» недоступно в Google Play

Картографический сервис «2ГИС» удалили из магазина приложений Google Play, отмечают «Ведомости». Напомним, из Google Play качают программы для смартфонов на андроиде.

При этом ранее установленные в телефонах приложения сервиса продолжают работать — более того, картографические данные будут обновляться, также можно будет добавлять карты любых городов.

Заметим, что на андроид-смартфоны приложение можно скачать с официального сайта компании и из других магазинов — таких, как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore. Более того: в самом Google Play до сих пор доступно приложение «2ГИС beta», которое, по сути, является копией основного приложения.

Напомним, что сервис сегодня находится в экосистеме «Сбера», попавшего под санкции США и ЕС — в связи с этим приложение ранее удалили из AppStore, однако в апреле этого года он вернулся.