16+
Логотип Сиапресс
USD  79,9093   EUR  86,2770  

Новости

Больше новостей
Какой вариант долгосрочных инвестиций вы считаете лучшим?
Комментировать
0
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?
Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?
Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

​«2ГИС» удалили из Google Play

Приложение «2ГИС» недоступно в Google Play

​«2ГИС» удалили из Google Play
Фото: unsplash.com

Картографический сервис «2ГИС» удалили из магазина приложений Google Play, отмечают «Ведомости». Напомним, из Google Play качают программы для смартфонов на андроиде.

При этом ранее установленные в телефонах приложения сервиса продолжают работать — более того, картографические данные будут обновляться, также можно будет добавлять карты любых городов.

Заметим, что на андроид-смартфоны приложение можно скачать с официального сайта компании и из других магазинов — таких, как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore. Более того: в самом Google Play до сих пор доступно приложение «2ГИС beta», которое, по сути, является копией основного приложения.

Напомним, что сервис сегодня находится в экосистеме «Сбера», попавшего под санкции США и ЕС — в связи с этим приложение ранее удалили из AppStore, однако в апреле этого года он вернулся.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:26, просмотров: 103, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 1020
  2. ​«Вторичка» нащупывает баланс: ипотека дорожает, а некоторые квартиры дешевеют 1008
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 мая? // АФИША 856
  4. ​В школе ХМАО обнаружили фальсифицированную сгущенку 817
  5. ​Югорчане смогут выгодно пользоваться привычными сервисами в заграничных поездках 808
  6. ​Глава Росприроднадзора и губернатор Тюменской области приняли участие в экологической акции школьников 803
  7. ​Важнейшую для тюменского региона трассу продолжат расширять 771
  8. В 2024 году в Сургуте должно возобновиться строительство лагеря «Барсова гора» 750
  9. Александр Моор обсудил перспективы региона со школьниками 722
  10. ​Сургутские ремонтники вышли на дороги 404
  1. В Сургуте с 20 мая стартует новая маршрутная сеть общественного транспорта 2224
  2. В Сургуте назначили нового руководителя транспортной полиции 2111
  3. Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте 2049
  4. Побежали! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1800
  5. В Югре продолжительность жизни увеличилась до 75 лет 1743
  6. В Сургуте почти на 14 часов задерживается рейс до Минеральных Вод 1711
  7. ​Зарабатывать с двумя кредитками на руках и не платить проценты банку — миф? Правда! 1676
  8. Нападение первых клещей на югорчан: что нужно знать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1615
  9. ​В Тюмени впервые в мире провели уникальную операцию на головном мозге 1614
  10. ​В Ханты-Мансийске сразятся КВНщики из югорских городов 1598
  1. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6837
  2. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6735
  3. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 6461
  4. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 6100
  5. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5526
  6. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 5213
  7. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4876
  8. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4651
  9. ​Председатель 4369
  10. Быстро, просто, кое-как 4245

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика