С полок российских магазинов исчезнет армянский коньяк

Ереванский коньячный завод объявил, что перестанет поставлять свою продукцию в Россию — с полок магазинов исчезнет коньяк «Арарат». Об этом со ссылкой на министра экономики Армении Ваана Керобяна сообщает «Интерфакс».

«Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — заявил он, отметив, однако, что уход с российского рынка создаст проблемы, которые будут влиять на закупку винограда у местных фермеров.

Отметим, что на Россию приходится более 80 процентов экспорта Ереванского коньячного завода.