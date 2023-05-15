16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?
Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?
Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменские эксперты делятся с регионами опытом внедрения элементов инвестиционного стандарта

Инвестиционное агентство Тюменской области делится опытом с курганскими коллегами

​Тюменские эксперты делятся с регионами опытом внедрения элементов инвестиционного стандарта
Фото: vk.com/tmninvest

Команда тюменского Инвестиционного агентства встретилась с представителями Курганской области. Тюменцы поделились с коллегами опытом внедрения элементов регионального инвестиционного стандарта.

На встрече обсудили работу по привлечению инвесторов и сопровождению проектов на территории области, а также вопросы взаимодействия региональных и муниципальных органов власти в реализации предложений инвесторов.

«Наш проектный офис – еще один инструмент поддержки. Его деятельность ведется по принципу «одного окна» и главная цель – формирование единой информационной площадки по комплексному взаимодействию всех участников: инвесторов, отраслевых органов, ресурсоснабжающих организаций. Оперативно решая вопросы, возникающие у инвестора, мы помогаем проекту реализоваться в максимально короткие сроки. Наш опыт заинтересовал коллег», рассказал Николай Пуртов, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области.

В рамках рабочей поездки представители инвестиционной команды Курганской области планируют также посещение Тюменского технопарка и индустриального парка «Боровский». На месте предприниматели будут изучать опыт работы с резидентами.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:05, просмотров: 132, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Симфонический оркестр Сургутской филармонии переоделся в новые костюмы 684
  2. В Сургуте 19-летний водитель «ВАЗ» устроил аварию с четырьмя пострадавшими 670
  3. Новым заместителем по вопросам ЖКХ в Нижневартовске стал Анатолий Боков 610
  4. Сургутянка Екатерина Бежан стала чемпионкой мира по тайскому боксу 544
  5. Пенсионер из Пыть-Яха хотел приобрести двигатель для автомобиля, но потерял более 100 тысяч рублей 537
  6. ​Югорчанам расскажут все подробности о летней оздоровительной кампании для детей 505
  7. ​Ландшафтный пожар в Нижневартовском районе локализовали 494
  8. Югорчанки могут высказать свое мнение о дискриминации женщин в округе 460
  9. Более четырех миллиардов рублей было выделено на капитальный ремонт в Югре в прошлом году 460
  10. ​В Югре появятся кедровые сады в память о ветеранах ВОВ 443
  1. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2950
  2. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 2906
  3. Молодежь Сургута стала чаще проводить майские праздники на дачах 2264
  4. ​Наталья Комарова облетела Нижневартовск на самолете «АН-2» 2187
  5. Как прошел День Победы в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2105
  6. ​А что случилось 2062
  7. Уродство Сургута: возведение гаража в районе Строителей продолжается? 2011
  8. ​Хочу на дачу: 5 загородных участков, где можно пожарить шашлыки в мае 2007
  9. ​Парад Победы в Москве прошел без воздушной части 1971
  10. ​В Радужном концессионер модернизирует сети Водоканала 1841
  1. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 7132
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6343
  3. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6180
  4. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 5971
  5. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5650
  6. Эх, жизнь река… 5396
  7. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5067
  8. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4769
  9. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4408
  10. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4218

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика