Инвестиционное агентство Тюменской области делится опытом с курганскими коллегами

Команда тюменского Инвестиционного агентства встретилась с представителями Курганской области. Тюменцы поделились с коллегами опытом внедрения элементов регионального инвестиционного стандарта.

На встрече обсудили работу по привлечению инвесторов и сопровождению проектов на территории области, а также вопросы взаимодействия региональных и муниципальных органов власти в реализации предложений инвесторов.

«Наш проектный офис – еще один инструмент поддержки. Его деятельность ведется по принципу «одного окна» и главная цель – формирование единой информационной площадки по комплексному взаимодействию всех участников: инвесторов, отраслевых органов, ресурсоснабжающих организаций. Оперативно решая вопросы, возникающие у инвестора, мы помогаем проекту реализоваться в максимально короткие сроки. Наш опыт заинтересовал коллег», – рассказал Николай Пуртов, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области.

В рамках рабочей поездки представители инвестиционной команды Курганской области планируют также посещение Тюменского технопарка и индустриального парка «Боровский». На месте предприниматели будут изучать опыт работы с резидентами.