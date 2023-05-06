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Инфляция в России в недельном выражении ускорилась, в годовом — замедлилась

За последнюю неделю апреля инфляция в РФ ускорилась

Инфляция в России в недельном выражении ускорилась, в годовом — замедлилась
Фото: unsplash.com

За период с 25 апреля по 2 мая инфляция в России ускорилась и составила 0,19%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат. Для сравнения: неделей раньше демонстрировался показатель 0,10%. Потребительские цены с начала мая уже выросли на 0,05%, а с начала года — на 2,18%. При этом годовая инфляция за период 25 апреля — 2 мая замедлилась до 2,42% — такие данные приводит Минэкономики.

Замедлился до 0,06% рост цен на продукты: по информации министерства, это связано с сезонным удешевлением сельскохозяйственной продукции — в первую очередь, овощей. Также снижаются цены на молочку и яйца, чуть замедлился рост цен на мясо и продукты из него.

При этом продолжают расти цены на непродовольственные товары — рост составил 0,39%, на него влияет удорожание электрических и бытовых приборов, чистящих средств, стройматериалов при снижении цен на одежду и обувь.


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Сегодня в 15:26, просмотров: 102, комментариев: 0
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