В Тюменской области отметили 100 лет со дня рождения поэта Расула Гамзатова

Столетие выдающегося советского и российского поэта Расула Гамзатова широко отмечается в Тюменской области. В рамках празднования юбилея состоялся конкурс юных чтецов «Мы дети великой страны», в котором приняли участие около 300 ребят, на заочный конкурс эссе прислали свои работы 70 школьников. В областной столице в ДК «Нефтяник» прошло торжественное собрание в честь юбилея поэта.

«Творчество Расула Гамзатова – урок дружбы народов и подлинной любви к нашей общей великой Родине», – сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, приветствуя участников торжественного собрания.

Он поделился своими воспоминаниями: «Песня на стихи Расула Гамзатова «Журавли», посвященная солдатам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, сопровождает меня с детства. Я помню эту пластинку, помню эти слова. Они даже ребенку, который никогда не видел войны, помогают понимать нашу историю. Расул Гамзатов – это великий человек, который очень много сделал для нашей общей культуры, для нашей огромной страны».

24 апреля в Тюмени прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Влияние идейно-художественного наследия творчества Расула Гамзатова на многонациональную отечественную культуру и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения».

На конференциис докладами выступили ученые из Тюмени, Москвы и Дагестана, работники сферы культуры Тюменской области, члены Тюменского отделения Союза писателей России.В числе приглашенных был и родственник поэта, кандидат исторических наук, председатель Общественного совета при постоянном представительстве Республики Дагестан при президенте Российской Федерации Гамзат Гамзатов.

Представитель правительства Республики Дагестан в Тюменской области Яраги Курбанов поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области, всех жителей региона за интерес к творчеству великого соотечественника.