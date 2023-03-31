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В России с апреля начнут вручать «электронные» повестки

В России о призыве на срочную службу начну оповещать онлайн

В России с апреля начнут вручать «электронные» повестки
Фото А.Андронова

В России призывников на срочную службу планируют оповещать онлайн. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.

По его словам, в этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате: данные вносились в базу в электронном формате и дублировались на печатных носителях. В дальнейшем эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу.

«Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий сотрудникам военных комиссариатов, поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», –заявил Цимлянский.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 147 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Весенний призыв стартует 1 апреля.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 83, комментариев: 0
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