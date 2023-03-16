Александр Моор оценил эффективность Совета законодателей регионов тюменской «матрешки»

В Тюмени состоялась встреча губернатора Александра Моора с Советом Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В ней приняли участие председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа − Югры Борис Хохряков и председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.

По мнению Александра Моора, за годы работы Совет Законодателей стал значимой площадкой, на которой определяются основные направления законодательной стратегии развития регионов.

«Мы четко придерживаемся вектора на устойчивое конструктивное взаимодействие между органами законодательной и исполнительной власти, основанное не только на букве, но и на духе закона, на традициях нашего сотрудничества. События последних лет подтвердили правильность такого пути. Ведь мы живем с вами во времена вызовов, когда оперативность принятия решений органами власти критически важна. Чтобы на эти вызовы ответить достойно, нужно работать единой сплоченной командой», – подчеркнул глава региона.

Активное и конструктивное сотрудничество депутатского корпуса с губернатором и правительством Тюменской области считает залогом эффективной работы и председатель областной Думы Фуат Сайфитдинов.

17 марта в Тобольске пройдет заседание Совета законодателей, в ходе которого депутаты рассмотрят актуальные вопросы межрегионального сотрудничества и устойчивого развития экономики, а также обменяются опытом социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей.