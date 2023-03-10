Тюменская область и Иран обсудили возможности сотрудничества в области туризма

Делегация представителей тюменских компаний побывала в Иране с бизнес-миссией, организованной Центром поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» при содействии Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области». Поездка состоялась в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Члены делегации посетили «Пардис» – один из самых крупных технологических парков в юго-западной Азии. Здесь зарегистрировано более 400 компаний, среди которых есть представители и российского бизнеса. Делегации рассказали об особенностях размещения бизнеса: действует освобождение от налогов на 20 лет, а также есть возможность регистрации иранской компании с 100% долей учредителей из России.

Во время диалога между представителями парка и тюменским бизнесом, с иранской стороны поступило предложение бесплатно занять один из офисов в «Пардисе», чтобы самостоятельно убедиться в больших перспективах, который открывает технопарк.

Состоялась встреча делегации с торговым представителем Российской Федерации в Иране Рустамом Жиганшиным, на которой тюменские компании смогли получить ответы на актуальные вопросы логистики, взаиморасчетов, партнерства, необходимости локализации и многие другие.

Руководитель Центра поддержки экспорта Алексей Ергалиев прокомментировал итоги поездки: «Обсудили в рамках встречи возможные связи Тюменской области и Ирана в области туризма. Одним из направлений видим работу между вузами стран для повышения уровня знаний русского языка и фарси. Сейчас не так много переводчиков высокого уровня на фарси в нефтегазовой отрасли. Мы возвращаемся домой с большим количеством идей, которые просто необходимо реализовывать».

Тюменским компаниям предложили поучаствовать и представить свою продукцию на стендах выставки нефтегазовой отрасли, которая состоится в мае этого года в Тегеране.