Тюменские таможенники конфисковали змеиную настойку со скорпионом

Тюменские таможенники остановили в «зеленом» коридоре пассажира из Тайланда с экзотическим сувениром. Тюменец перемещал в сопровождаемом багаже стеклянную бутылку со скорпионом, корнем женьшеня и змеей.

«Экспертиза подтвердила, что в жидкости находится змея семейства ужеобразных «Уж-рыболов Шнайдера». Рептилия включена в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, и находится под угрозой исчезновения. Ввоз такой продукции на территорию России без соответствующих разрешительных документов запрещен. А при их наличии товар подлежит обязательному таможенному декларированию в «красном коридоре». Принято решение об изъятии экзотической настойки», - отметил начальник таможенного поста Аэропорт Рощино Андрей Беньковский.

Нарушителю грозит штраф и конфискация предмета правонарушения.