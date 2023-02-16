​В Тюмени стартовал цикл семинаров для социальных предпринимателей

16 февраля в Тюмени в мультицентре «Контора пароходства» состоялся первый семинар «Шаг за шагом: социальное предпринимательство». Мероприятие проводится центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Цикл встреч «Шаг за шагом» был разработан экспертами центра «Мой бизнес» для профессионального взаимодействия участников социальных инициатив и помощи в реализации проектов социальной значимости.

В течение 2023 года пройдет несколько семинаров. Эксперты центра расскажут участникам о мерах поддержки социальных предпринимателей, объяснят, как выбрать свою нишу, вступить в реестр и успешно вести социальный бизнес. На семинарах будут рассмотрены темы продаж и построения личного бренда, а также практики действующих социальных предпринимателей.

Справочно: под «социальным предпринимательством» понимается проект социальной направленности, предполагающий реализацию комплекса мер по осуществлению социально-экономического замысла предприятия, направленного на решение острых социальных проблем, а также на улучшение качества жизни людей и достижению общественно полезных целей.