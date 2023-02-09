Маслянская участковая больница открылась после капитального ремонта

В Сладковском районе Тюменской области после капитального ремонта открылась Маслянская участковая больница. Теперь 1348 человек, которых обслуживает больница, смогут получать медицинскую помощь в комфортных современных условиях.

Капитальный ремонт, который был начат весной 2022 года, затронул не только внешний вид здания, но и позволил обновить техническое оснащение учреждения. Для больницы были закуплены новые аппараты ЭКГ, небулайзеры, сообщает региональный департамент здравоохранения. После ремонта возобновил работу физиокабинет, оснащенный новыми физиотерапевтическими системами «Амплипульс 5» и «ИСКРА», аппаратами для электрофореза и УВЧ. В отделении сестринского ухода появились новые функциональные медицинские кровати.

На ремонт больницы было потрачено почти 50 млн рублей, из них более 1,5 млн рублей – на закупку нового медицинского оборудования и мебели. Средства на эти цели выделены из областного бюджета в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».