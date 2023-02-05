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​Федор Емельяненко завершил карьеру проигрышем

Российский борец Федор Емельяненко проиграл в последнем бое в карьере

​Федор Емельяненко завершил карьеру проигрышем
Фото: unsplash.com

Последний бой в карьере российского борца Федора Емельяненко завершился в первом раунде поражением — он проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

После этого Емельяненко символично оставил бойцовские перчатки в октагоне: «С одной стороны, я огорчен, что не смог порадовать вас сегодня, дорогие друзья. С другой стороны, я рад, что вы болели за меня. Я закончил, спасибо всем».

Напомним, что 46-летний Емельяненко — неоднократный чемпион мира по версиям разных организаций.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 140, комментариев: 0
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