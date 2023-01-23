16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6288   EUR  74,7307  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Тюменские специалисты тестируют на ВИЧ-инфекцию людей из группы риска

Тюменский Центр СПИД просвещает участников программы «Феникс»

​Тюменские специалисты тестируют на ВИЧ-инфекцию людей из группы риска
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области налажено межведомственное взаимодействие в области профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний. Так, специалисты Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД и Областного центра профилактики и реабилитации организовали совместное мероприятие по информированию людей, проходящих реабилитацию в рамках антинаркотической программы «Феникс» и проекта «Ступени» ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний.

«Реабилитанты познакомились с основами современных знаний о ВИЧ-инфекции, сумели пообщаться с квалифицированными специалистами, получили консультации по медицинским, социальным и психологическим вопросам. Участники мероприятия узнали, что при попадании ВИЧ в организм иммунная система человека не может адекватно реагировать на возникающие внешние и внутренние угрозы. Любой взрослый человек, ответственно относящийся к своему здоровью, должен раз в год проходить тестирование на ВИЧ, избегать рискованного полового поведения, не употреблять наркотики, придерживаться здорового питания, регулярно заниматься физкультурой, отказаться злоупотребления алкоголем», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Кроме того, все желающие смогли пройти экспресс-тест на наличие в организме антител на ВИЧ.

«Не секрет, что люди, ранее имевшие знакомство с наркотиками, входят в группу риска, именно поэтому такие акции на базе Областного центра профилактики и реабилитации проводятся регулярно», – добавили в департаменте.


нравится (0) не нравится (0)
23 января в 23:44, просмотров: 60, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре продлили сроки экологической акции «Спасти и сохранить» 1547
  2. Рекорд сорок третьего 945
  3. ​Сургутский ЖК «Жемчужина Оби» — финалист самого масштабного градостроительного конкурса России 585
  4. Югорчане бронируют красивые даты для свадеб 458
  5. Три человека получили травмы в ДТП на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» 451
  6. За выходные югорчане пополнили счета мошенников на 5 млн рублей 449
  7. В Сургуте пьяный водитель учинил массовое ДТП 445
  8. Губернатор Югры исполнит желания трех студентов 444
  9. На капремонт домов в Югре направят 19,5 млрд рублей в ближайшие три года 415
  10. Сургут удерживает лидерство в Югре по числу новых случаев ковида 404
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7580
  2. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 2746
  3. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2692
  4. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2505
  5. ​В Сургуте готовятся принять поправки в генплан. Город может измениться довольно серьезно 2405
  6. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 2380
  7. В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank 2361
  8. ​Прощание с Мимино 2263
  9. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 2109
  10. Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте 1897
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7580
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5005
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4252
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4231
  5. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4109
  6. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4079
  7. ​«Государственный человек» 3979
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3935
  9. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3530
  10. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3434

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика