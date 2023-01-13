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В СПЧ сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

В России отменили отсрочку от мобилизации для многодетных отцов

В СПЧ сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Фото: siapress.ru

В Генеральном штабе России отменили отсрочку от частичной мобилизации для отцов с тремя и более детьми. Об этом сообщили в сетевом издании «Говорит Москва» со ссылкой на зампредседателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирину Киркору.

«Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением Генштаба Министерства обороны еще не начат, мы на него надеемся», – прокомментировала член СПЧ.

Отмену отсрочки для многодетных отцов также подтвердил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. Военком сообщил «Чита.ру», что соответствующий документ Генштаба был подписан еще 21 декабря прошлого года.


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Сегодня в 15:26, просмотров: 93, комментариев: 0
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