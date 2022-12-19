В Плеханово введен в эксплуатацию дом «Сибирский»

В Тюмени введен в эксплуатацию дом «Сибирский» – первый в России жилой дом, построенный с использованием механизма инфраструктурных облигаций. В рамках выполнения поручения президента РФ тюменская компания одной из первых получила инфраструктурный заем для его строительства. Суть механизма состоит в том, что под льготную ставку 3–4 процента застройщик получает деньги на срок до 15 лет.

В микрорайоне Плеханово Тюмени группа компаний «Страна Девелопмент» возводит ЖК «Домашний». Через механизм инфраструктурных облигаций институт развития ДОМ.РФ предоставил застройщику 661,1 миллиона рублей.

Так как обязательным условием предоставления займа является создание инфраструктуры объекта, компания «Страна» получила целевой заем на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Более 4 километров составит общая протяженность магистральных коммуникаций.

Площадь участка, запланированного под ЖК «Домашний», составляет 51 га. Проект включает 24 дома высотой от 4 до 16 этажей – более 8 500 квартир общей жилой площадью свыше 380 тыс. кв. метров. В микрорайоне запланировано строительство 4 паркингов и большого пешеходного бульвара. По плану в 2026 году застройщик полностью завершит строительство жилого комплекса.

18 декабря новостройку «Сибирский» осмотрели полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как сообщил президент группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков: «Это первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Каждая квартира оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью специально созданного мобильного приложения».

Важнейшее условие для развития всей страны – формирование инфраструктуры нового уровня в регионах, считает Владимир Якушев. Бюджетные кредиты и облигации позволяют строить важные для людей социальные и транспортные объекты в городах и селах.

«Мы всегда внимательно относимся к тому, чтобы строящееся жилье было обеспечено объектами социальной инфраструктуры, – сообщил Александр Моор. – Если говорить относительно данного района, то в прошлом году здесь введены в эксплуатацию два детских сада – на 280 и 260 мест». Помимо этого, в планах строительство еще одного сада, рассчитанного на 560 детей.

К следующему учебному году будет готова школа на 1500 мест, при которой строится большая уличная физкультурно-оздоровительная зона с хоккейной площадкой, мини-футбольным полем и спортивным комплексом ГТО. Кроме школьников пользоваться спортплощадками смогут и жильцы близлежащих домов.

Губернатор подчеркнул, что для реализации проекта нового ЖК правительством Тюменской области предоставлена государственная гарантия обеспечения исполнения обязательств по погашению займа.