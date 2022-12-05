Пациентов из 12 сел будет обслуживать новая поликлиника в селе Каскара

Идет к завершению строительство новой поликлиники в селе Каскара Тюменского района, которое ведется на средства из областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В новом здании площадью 1375 квадратных метров будут получать медицинскую помощь больше 22 000 человек, живущих в 12 населенных пунктах, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Более, чем 300 пациентов в смену сможет принимать медицинское учреждение. В новом здании взрослое и детское отделения обеспечены самым современным оборудованием и мебелью, на закупку которых было выделено свыше 20 миллионов рублей из областного бюджета.

Тут будут обустроены кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга и невролога, онколога и эндокринолога, кабинеты доврачебного приёма. Для комфортного и современного медицинского обслуживания всех категорий пациентов предназначены прививочные и процедурные кабинеты, кабинеты медицинской профилактики и раннего выявления заболеваний, функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгеновский кабинет, кабинет флюорографии и маммографический кабинет, а также дневной стационар.

«Возведение новой поликлиники в селе Каскара взамен старой амбулатории – большое событие не только для жителей этого села, но и для населения всех поселений вдоль Тобольского тракта. Сельчане будут получать медицинскую помощь в прекрасных условиях, в комфортных светлых помещениях», – отметил главврач областной больницы № 19 Мигран Мартиросян.