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В тюменском селе завершается строительство новой поликлиники

Пациентов из 12 сел будет обслуживать новая поликлиника в селе Каскара

В тюменском селе завершается строительство новой поликлиники
Фото: admtyumen.ru

Идет к завершению строительство новой поликлиники в селе Каскара Тюменского района, которое ведется на средства из областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В новом здании площадью 1375 квадратных метров будут получать медицинскую помощь больше 22 000 человек, живущих в 12 населенных пунктах, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Более, чем 300 пациентов в смену сможет принимать медицинское учреждение. В новом здании взрослое и детское отделения обеспечены самым современным оборудованием и мебелью, на закупку которых было выделено свыше 20 миллионов рублей из областного бюджета.

Тут будут обустроены кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга и невролога, онколога и эндокринолога, кабинеты доврачебного приёма. Для комфортного и современного медицинского обслуживания всех категорий пациентов предназначены прививочные и процедурные кабинеты, кабинеты медицинской профилактики и раннего выявления заболеваний, функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгеновский кабинет, кабинет флюорографии и маммографический кабинет, а также дневной стационар.

«Возведение новой поликлиники в селе Каскара взамен старой амбулатории – большое событие не только для жителей этого села, но и для населения всех поселений вдоль Тобольского тракта. Сельчане будут получать медицинскую помощь в прекрасных условиях, в комфортных светлых помещениях», – отметил главврач областной больницы № 19 Мигран Мартиросян.


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05 декабря в 17:24, просмотров: 107, комментариев: 0
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