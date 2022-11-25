Александр Моор: профобразование и бизнес должны работать в тандеме

В Тюменской области уделяют большое внимание сближению профессионального образования с реальным сектором экономики, отметил губернатор Александр Моор, выступая 24 ноября с посланием перед депутатами областной Думы.

В этом году совместно с работодателями 54 образовательные мастерские были оснащены современным оборудованием. Предприятия области являются партнерами центра опережающей профессиональной подготовки, на его базе прошли обучение более 15 тысяч человек по 47 компетенциям.

Регион входит в десятку сильнейших по качеству подготовки студентов по стандартам WorldSkills Russia. Почти восесь тысяч тюменцев сдадут в этом году экзамен, который принимают в том числе и представители предприятий.

Высокий уровень подготовки участников подтверждается на национальных соревнованиях. Губернатор отметил сборную молодых профессионалов Тюменской области, которая завоевала в 2022 году 17 наград.

В этом году все пять региональных вузов вошли в Глобальный агрегированный рейтинг, который обобщает результаты 13 систем независимой оценки высшего образования. В первую лигу данного рейтинга попали два тюменских университета – ТюмГУ и ТИУ.

В Западносибирском научно-образовательном центре ученые разработали и внедрили семь конкурентоспособных технологий и шесть высокотехнологичных продуктов, имеющих потенциал импортозамещения, указал на отличные результаты работы Александр Моор.