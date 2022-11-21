В Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным днем

В Государственной думе рассмотрят законопроект о федеральном выходном дне 31 декабря. Проект был внесен в нижнюю палату парламента РФ группой депутатов от ЛДПР еще в 2020 году. Об этом сообщили «Известия».

«Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно. Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране», – сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Отметим, что законопроект предполагает внесение изменений в статью 112 ТК РФ. В случае принятия документа, 31 декабря войдет в новогодние праздничные дни вместо 8 января.