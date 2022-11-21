В Кремле не обсуждают новую мобилизацию, заявил Песков

В Кремле не идет каких-либо обсуждений по поводу новой мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких обсуждений на этот счет нет. Я не могу говорить за Минобороны. Но в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал Песков.

Частичную мобилизацию объявил своим указом президент РФ Владимир Путин 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».

При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России глава государства не подписал, напоминают «Ведомости». Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.

СМИ отмечают, что повестки в военкоматы продолжили приходить россиянам и после завершения мобилизации. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, это делается для уточнения учетных данных. «Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!», — заявил он в ноябре РБК.