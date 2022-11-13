Россияне увеличили траты на материальную помощь пожилым родителям

Россияне стали больше тратить на материальную помощь пожилым родителям. За полтора года средний размер матпомощи увеличился на 2 тыс. рублей. В среднем россияне тратят на поддержку родителей 10,5 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску работы Superjob, пишет РБК.

Мужчины расходуют на материальную помощь родителям больше, чем женщины (11 300 руб. против 9 900 руб.). Наибольший размер помощи зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге - 16 тыс. и 13,5 тыс. рублей соответственно, а также в Краснодаре и Екатеринбурге - по 10 тыс. рублей.

55% россиян считают, что взрослые дети должно материально помогать своим родителям в любом случае. По мнению 33% опрошенных, помощь следует оказывать в случае тяжелого материального положения отца и матери. Только 4% говорят, что дети не обязаны помогать своим родителям. 8% респондентов затруднились с ответом.

Россияне с доходом выше 80 тыс. чаще других говорили о необходимости помогать родителям — 61%. С тем, что материальная помощь родителям — это долг каждого, больше согласны люди от 35 лет и старше — 57%. Среди лиц моложе 34 лет таких ответов оказалось чуть меньше — 51%.

Материально помогают родителям 24% россиян. 32% делают это по необходимости, еще 11% - крайне редко.