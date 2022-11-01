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В России появятся штрафы за езду на летней резине зимой

МВД планирует ввести штрафы для водителей за езду на летних шинах зимой

В России появятся штрафы за езду на летней резине зимой
Фото: unsplash.com

МВД разработало поправки в перечень «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Документ направлен в Аналитический центр при правительстве. Предполагается, что поправки вступят в силу с марта 2023 года, пишет «Коммерсантъ».

Среди поправок есть запрет на использование на автомобилях летней резины в зимнее время и шипованной — в летнее. Его планируют ввести для легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1). Шипованную резину летом намерены запретить на всех транспортных средствах вне зависимости от их категорий. Регионы смогут самостоятельно выбирать сроки действия зимнего и летнего сезонов в зависимости от климатических условий.

Запрет на использование летней резины в зимний период и шипованной — в летний уже содержится в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», уточняет издание. Однако за нарушение этого правила ГИБДД пока не штрафует. После утверждения нового перечня такое право может появиться.

В новой редакции перечня также предусмотрены запреты на использование источников света в фарах и фонарях, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». К неисправностям также будет отнесен неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный производителем, и неработающая антиблокировочная система ABS.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 34, комментариев: 0
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