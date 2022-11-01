Временные ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 9 ноября

В Росавиации продлили временные ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. Запрет на полеты будет действовать до 9 ноября.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Все остальные воздушные гавани РФ работают штатно, все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах.