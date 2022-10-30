16+
Логотип Сиапресс
USD  61,6229   EUR  61,1196  

Новости

Больше новостей
Речь Путина на Валдае - это...
Комментировать
0
Хеллоуин - это...
Комментировать
0
В парке «За Саймой» появилась набережная. Оцените ее!
Комментировать
0
Вы пользуетесь VPN?
Комментировать
0
Больше опросов

Более половины россиян остались бы в РФ, даже если бы могли уехать

За 12 лет у россиян более чем в два раза снизился интерес к жизни за границей

Более половины россиян остались бы в РФ, даже если бы могли уехать
Фото: unsplash.com

Каждый второй россиянин остался бы в РФ, даже имя возможность жить в любой стране мира. Об этом сообщил исследовательский центр «SuperJob» со ссылкой на опрос, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов России.

В России за последние 12 лет выросло более чем вдвое количество граждан, мечтающих уехать жить в другие государства: с 23% в 2010 году до 51% сегодня. Тем не менее, 3% россиян хотели бы жить в Испании, Италии и США, а 2% выбрали бы жизнь в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.

Отметим, что женщины чаще мужчин выбрали бы остаться в России, где 54% против 48% соответственно. Россиянок чаще привлекает жизнь в Италии, Испании или Турции, когда мужчины предпочли бы США и Канаду.


нравится (0) не нравится (1)
30 октября в 15:30, просмотров: 1030, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчанам рассказали, как избежать встречи с медведем в зимнем лесу 820
  2. ​«Проинформируем дополнительно». Песков - об указе о завершении частичной мобилизации 806
  3. В Сургутском районе состоялся первый кубок главы по ММА 794
  4. ​Югорчане продолжат пользоваться мостом через реку Лямин и зимой – разводить его не будут 792
  5. 46 фальшивых купюр выявили в Югре за девять месяцев 2022 года 688
  6. ​Более 1 000 единиц техники подготовили к зиме энергетики «Россети Тюмень» 582
  7. В Югре с 2023 года могут повыситься цены на проезд в автобусах 431
  8. В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации 325
  9. В России начался осенний призыв 311
  10. ​В Югре молодой водитель учинил ДТП с пострадавшими 271
  1. ​Сургутская ГРЭС-2 показала экологическую эффективность раздельного сбора отходов 2554
  2. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 2398
  3. ​Приезжайте в Сургут! Как в городе встречают мигрантов // ONLINE 2128
  4. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 2114
  5. ​Проект «Сургут — наш общий дом»: промежуточные итоги. Ванда Болотнова // ONLINE 2113
  6. В дачном товариществе Сургутского района дорогу засыпали отходами 2027
  7. Пенсионер из Якутии, шедший пешком из Сургута, госпитализирован 1789
  8. ​И какую культуру «Югракон» воспитывает у нашей молодежи? 1758
  9. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 1735
  10. ​В Югре 31 октября завоют сирены 1728
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40884
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8871
  3. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 8503
  4. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 6102
  5. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4187
  6. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 4165
  7. В Югре идут новые отправки мобилизованных 3864
  8. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 3310
  9. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 3017
  10. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 2978

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика