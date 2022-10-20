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На ИТ-выставке форума «ИНФОТЕХ-2022» представлены стенды 40 отечественных компаний

​Главной темой ИНФОТЕХ-2022 стала цифровая независимость

На ИТ-выставке форума «ИНФОТЕХ-2022» представлены стенды 40 отечественных компаний
Фото: admtyumen.ru

19 и 20 октября в Тюмени проходил цифровой форум «Инфотех». Ключевые темы форума нынешнего года – цифровая независимость и информационная безопасность. Более 2500 человек посетили мероприятия и приняли участие в форуме: обсуждали вопросы импортозамещения, цифровой безопасности, технологической независимости и потенциала отечественной ИТ-индустрии.

40 компаний были представили отечественные ИТ-решения на выставке «Информационные технологии: вчера, сегодня, завтра».

Информационной безопасностью занимаются несколько компаний, представленных на выставке. Компания «ИнфоТеКС» представила комплекс решений защиты информации, ориентированный на защиту от актуальных угроз информационной безопасности. Научно-производственный центр «КСБ» создает эффективные системы защиты и обработки информации организаций из разных отраслей экономики и государственного управления, которые представил на форуме. Представители компания «Лаборатория Касперского» рассказали о защитных решениях и сервисах нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса.

Несколько компаний представили на выставке информационных технологий отечественное ПО. Например, БФТ-Холдинг разрабатывает новые решения и продукты для госсектора, «БАРС Груп» - продукты в сфере образования, которые активно используются в регионе. Компания NtechLab производит продукты с технологиями искусственного интеллекта, созданными с помощью нейросетей и машинного обучения. Группа компаний «Арсенал+» продемонстрировала участникам и гостям «Инфотех-2022» ПК собственной сборки с российским программным обеспечением.

В сфере городской дорожной инфраструктуры также используются российские ИТ-решения. Так, на стенде компании «ИТС» были представлены интеллектуальные транспортные системы. Компания Traffic Data занимается разработкой программного обеспечения для интеллектуальных транспортных систем на основе технологий видеоаналитики с глубоким обучением. Gems development представили экосистему для разработки и управления ГИС-решениями - Geometa. Система создает цифровые двойники городов и регионов, помогает принимать управленческие решения на основе данных, обеспечивает прозрачность, высокое качество жизни и экономический рост.

Тюменская область стабильно входит в десять лучших субъектов России по уровню цифрового развития. На выставке регион был представлен обширным спектром компаний федеральных и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Тюменской области, образовательным учреждением высшего образования и ИТ-компаниями.

И это только малая часть компаний, представленных на ИТ-выставке, разнообразие, современность и технологичность которых поражают воображение. Проводимый в регионе форум «Инфотех» является одним из важнейших событий в цифровой индустрии, местом, где встречаются ИТ-профессионалы государственных структур и бизнеса со всей страны.


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20 октября в 16:26, просмотров: 193, комментариев: 0
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