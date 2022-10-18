Истребитель-бомбардировщик упал на жилой дом в Ейске - есть погибшие и раненые

В Ейске вечером накануне, 17 октября, истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой девятиэтажный дом. Это произошло вскоре после взлета. По данным Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Летчики смогли катапультироваться. По их словам, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

На месте крушения возник сильный пожар. Огонь, по данным МЧС, охватил пять этажей девятиэтажки. В Минобороны сообщили, что горит разлившееся топливо. В МЧС уточнили, что повреждено 72 квартиры в двух подъездах дома.

По последним данным МЧС и Минздрава, погибли 13 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.