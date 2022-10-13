Власти подтвердили гибель пяти мобилизованных из Челябинской области

Военный комиссариат подтвердил гибель пяти жителей Челябинской области, которые были мобилизованы в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что окажут семьям погибших помощь. Родственникам «в ускоренном порядке» выплатят по 1 млн рублей.

Обстоятельства гибели мобилизованных не разглашаются.