Лишь 23% жителей РФ были за границей

77% россиян не выезжали за границу за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Только 23% жителей РФ были за границей последние пять лет. Из них 17% опрошенных путешествовали там, где виза не требуется. Остальные 9% сумели посетить страны шенгенской зоны, в числе которых: Германия, Италия, Испания, Франция и другие.

Самое популярное заграничное направление россиян – Турция. В ней, согласно опросу, побывало практически столько же туристов из РФ, сколько в шенгенской зоне, порядка 8% россиян.

Ранее ВЦИОМ назвал число россиян без сбережений.