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Слепого пенсионера в ямальской тундре приняли за медведя

Ямальские тундровики приняли слепого пенсионера за медведя

Слепого пенсионера в ямальской тундре приняли за медведя
скрин видео / "ЯТВ - Новости Ямальского района"

Жителя села Яр-Сале (Ямальский район ЯНАО) приняли потерявшегося в тундре слепого пенсионера за медведя, сообщает издание ЯТВ.

Накануне в администрации Ямальского района сообщили со ссылкой на очевидцев о том, что в шести-семи километрах от села замечен бурый медведь. По сигналу жителей на поиски дикого зверя отправились специалисты службы по охране биоресурсов ЯНАО.

Поначалу они никого не обнаружили, но потом услышали крик и увидели в бинокль человека. Им оказался слепой пенсионер из Яр-Сале, который потерялся в тайге.

Ямальца доставили в село. Медики оценили его состояние как удовлетворительное.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 155, комментариев: 0
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