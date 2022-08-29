Компании в России стали чаще переводить сотрудников на удаленку

В России на фоне роста числа заражений коронавирусом компании стали чаще переводить сотрудников на удаленный формат работы. Число предприятий, где есть работники на удаленке, выросло по сравнению с июнем на 3%, следует из результатов опроса SuperJob.

По сравнению с июнем увеличилось и количество компаний, где дистанционно работают более половины сотрудников - их сейчас 15%. В каждой второй компании в офис не ходит не более 10% персонала. Чаще всего удаленно работают IT-сотрудники (в 39% организаций), а также работники в сферах финансов (17%) и продаж (14%), пишет РБК.

Один из предыдущих опросов SuperJob показал, что 38% россиян готовы на сокращение заработной платы ради возможности работать удаленно. Каждый пятый респондент готов снизить свои зарплатные ожидания на 5%, каждый десятый — на 10%. Отказаться от 15% зарплаты готовы 2% опрошенных, от 20% и 25% — по 3%.