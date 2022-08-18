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​Россияне рассказали, сколько готовы заплатить за отечественный электромобиль

65% россиян готовы заплатить за отечественный электромобиль не больше 800 тысяч рублей

​Россияне рассказали, сколько готовы заплатить за отечественный электромобиль
pixabay.com

Почти 65% россиян не готовы заплатить за электромобиль отечественного производства более 800 тыс. рублей. Такие данные получили эксперты агентства «Автостат» и журнала «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса, в котором поучаствовали более 1 тысячи респондентов. Авторы исследования отметили, что отечественных электрокаров еще нет в продаже, но им захотелось узнать о настроениях потенциальных покупателей.

Согласно результатам опроса, 22,6% хотели бы потратить на покупку российского электромобиля не больше 400 тыс. рублей. Примерно столько же (21,7%) могут выложить за него от 600 до 800 тыс. рублей. Еще 20,3% респондентов выбрали ответ «от 400 до 600 тысяч рублей».

19,7% участников опроса не прочь отдать за российский электромобиль от 800 тыс. до 1 млн рублей. 10,4% респондентов могут позволить себе потратить 1–1,4 млн рублей. Меньше всего (5,1%) оказалось тех, кто готов потратить на электрокар свыше 1,4 млн рублей.

«Если «гранты» предлагаются за миллион, то электромобиль никак не может стоить дешевле. Компетенций в этой области у нас пока не слишком много. Чтобы набрать их, потребуется время и деньги. К тому же современные тяговые аккумуляторы емкостью хотя бы 50 кВтч – недешевое удовольствие. Вот когда удастся сбить цену на «батарейки», тогда можно рассчитывать на гуманный прайс. А пока вряд ли отечественная «электричка» может стоить дешевле двух миллионов», - прокомментировал результаты опроса редактор журнала «За рулем» Юрий Тимкин.

С ним согласился руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов: «Электромобиль не может стоить дешевле сопоставимого автомобиля с ДВС. Как правило, он стоит дороже, причем эта разница довольно существенна. Совсем недавно сообщалось, что в сентябре должны поступить в продажу российские электромобили Evolute. Но, по сути, это аналоги китайских моделей только под отечественным брендом. Их ориентировочная цена может составить менее 3 млн рублей, что, конечно, дороже многих обычных автомобилей».


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Сегодня в 17:01, просмотров: 75, комментариев: 0
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