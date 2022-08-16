Wildberries переименовался из-за рекламной акции

Маркетплейс Wildberries, который накануне переименовали в «Ягодки», вернулся к своему предыдущему названию. Оказалось, что временные изменения были связаны с маркетинговой акцией, сообщили в «Газете.ru». На сегодняшний момент оформление все еще осталось прежним – на фоне располагаются ягоды.

«Ягодки» – это часть маркетинговой акции. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», – рассказали ранее в пресс-службе компании.

Напоминаем, в понедельник сайт Wildberries сменил свое название на русскоязычное. Предполагалось, что это может быть ребрендингом компании.