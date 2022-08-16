Россияне стали чаще интересоваться перелетами в Казахстан

Спрос на билеты в Казахстан среди граждан России вырос на 95% по сравнению с летом 2021 года. Об этом стало известно в исследовании Aviasales.kz, пишет «Интерфакс».

«Россияне в этом году занимают первое место в рейтинге как по поискам, так и по количеству бронирований. В топе российских городов, из которых ищут билеты в Казахстан - Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск», - пишут в исследовании.

Стоит отметить, что количество туристов нынешним летом выросло в два раза по сравнению с прошлым. На осенний период также прогнозируют роста спроса среди иностранцев. Так, по данным исследований Aviasales.kz, в пятерку стран по уровню интереса к осенним путешествиям в Казахстан вошли: Россия, Турция, Германия, Грузия, Узбекистан.