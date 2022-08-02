Полицейские задержали подозреваемых в жестоком убийстве медвежонка в Югре

В Югре полицейские задержали подозреваемых в убийстве медвежонка, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак, - сказала Волк. - Изъяты ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль».

Ранее в сети появилось видео, как неизвестные расстреливают медвежонка, вышедшего к дороге. По данным полиции, это произошло 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.