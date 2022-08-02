35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, показал опрос ВЦИОМ

Каждый третий россиянин (35%) считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором поучаствовали 1600 человек старше 18 лет.

За 15 лет этот показатель вырос на 7 п.п., отметили социологи. Правильный ответ — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61% опрошенных.

Социологи пришли к выводу, что в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь — 61%, из которых 49% активно пользуются интернетом, 45% из этой группы имеют высшее образование. Больше половины — 51% — живет в Москве или в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Западном Федеральном округе, пишут «Ведомости».

Люди с низкой научной грамотностью преимущественно встречаются среди россиян старшего возраста, показал опрос. Они активно смотрят телевизор — 43% и чаще всего проживают в селе — 32%.