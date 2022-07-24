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Вспышку оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией

ВОЗ присвоила вспышке оспы обезьян статус чрезвычайной ситуации

Вспышку оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией
siapress.ru

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, сообщает ТАСС.

«Вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где риск высок», — сказал глава организации.

По данным на 14 июня, в мире зарегистрировали 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1500 неподтвержденных, также зафиксировано 72 случая смерти в 39 странах.

12 июля Роспотребнадзор сообщил, что в России подтвердился первый случай заражения оспой обезьян. В ведомстве уточнили, что заболевший вернулся из путешествия по Европе и обратился в больницу с характерной сыпью, инфицирование подтвердили результаты исследования биоматериалов.

По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, риск появления оспы обезьян в России считается высоким из-за широкой географии распространения заболевания в неэндемичных странах европейского региона и нетипичной картины нескольких случаев.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 99, комментариев: 0
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