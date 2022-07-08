Семье священника Владимира Климова построят дом в селе Чёрном

В селе Чёрное Вагайского района построят новый дом для многодетной семьи священника Владимира Климова. Материальную помощь выделят из бюджета Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор в телеграм-канале в День семьи, любви и верности.

В семье священника 11 детей. Владимир Климов весной этого года обратился в главе региона за помощью.

«Весной на приеме по личным вопросам он обратился с просьбой о помощи в ремонте жилья. Но оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье, в которой одиннадцать детей, в нем тесно. Поэтому решили, что лучше будет построить новый дом. Его площадь составит 120 квадратных метров, это вдвое больше, чем сейчас. Строительство планируется завершить к концу года. Уверен, большой и дружной семье Климовых там будет уютно», - рассказал Александр Моор.

В пресс-службе главы региона добавили, что губернатор уже подписал распоряжение регионального правительства для выделения материальной помощи. В администрации Вагайского района сообщили, что строительство дома для семьи Климовых планируется завершить до конца 2022 года.