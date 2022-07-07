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​Александр Моор распорядился выделить деньги на создание площади Боевой славы в селе Исетское

В селе Исетское создадут площадь Боевой славы у краеведческого музей

​Александр Моор распорядился выделить деньги на создание площади Боевой славы в селе Исетское
Фото: vk.com/aleksandr__moor

У краеведческого музея в селе Исетское создадут площадь Боевой славы. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Средства будут выделены из областного бюджета.

Сейчас на месте, где появится новое общественное пространство, - пустырь.

«По проекту там проведут озеленение, проложат дорожки, установят подсветку. На площади разместят солнечные часы, памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а также военную технику на постаментах. В следующем году Исетский район празднует 100-летий юбилей. Площадь «Боевой славы» станет подарком всем жителям», - рассказал Александр Моор на личной странице в соцсети.

Отметим, что накануне Александр Моор провел рабочую поездку по Тюмени, во время которой стало известно о создании сквера на улице Линейной в Восточном микрорайоне. «Ранее возле домов №15-17 планировалась дорога. Однако жители выступили с инициативой оборудовать территорию для отдыха. Общественное пространство обустраивается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По графику работы завершат до конца октября 2022 года», - рассказали в пресс-службе главы региона.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 99, комментариев: 0
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