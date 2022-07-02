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​Ушли с радаром. Гаишники перестанут использовать ручные средства фиксации нарушений

Сотрудники ГИБДД не будут больше использовать ручные радары для выявления нарушителей

​Ушли с радаром. Гаишники перестанут использовать ручные средства фиксации нарушений
Фото: drive2.ru

Радары в руках гаишников уходят в прошлое: ручные средства фиксации нарушений ПДД больше не будут использоваться сотрудниками ГИБДД. Это следует из решения министра внутренних дел Владимира Колокольцева, о котором накануне пресс-служба МВД сообщила в средствах массовой информации.

Такой «подарок» руководитель ведомства сделал подчиненным к дню образования ГАИ, которое будет отмечаться завтра. Повод хороший: сокращение аварийности на дорогах. «На треть сократилась аварийность из-за превышения установленной скорости движения, — комментирует министр. — Это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, функционирование которой организовано на всей территории страны». По данным МВД, автоматических комплексов на дорогах страны сейчас 23400 штук: активным автолюбителям расслабляться не стоит.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 43, комментариев: 0
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