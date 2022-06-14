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В Крыму двух маленьких детей унесло в море на надувном матрасе

Двух детей на надувном матрасе унесло в Черное море в Крыму – возбуждено уголовное дело

В Крыму двух маленьких детей унесло в море на надувном матрасе
pixabay.com

В Крыму 12 июня двух маленьких детей унесло в Черное море на надувном матрасе. Трагедия произошла в Сакском районе на территории Штормовского сельского поселения. СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту смерти делей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, из-за недосмотра родителей 4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море. Отмечается, что на пляже не было предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания.

Отцы девочки и мальчика, которых унесло в море, рассказали телеграм-каналу SHOT, как произошла трагедия. По их словам, дети плавали на надувном матрасе в паре метров от берега, но в какой-то момент налетел сильный ветер и за несколько мгновений отбросил малышей на 150 метров от суши.

Отец девочки добавил, что бросился спасать детей, но, пока плыл, надувная конструкция перевернулась и «кубарем покатилась по воде». Мужчина нырял примерно 20 минут, но так никого и не увидел.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 121, комментариев: 0
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