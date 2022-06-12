«Вкусно и точка»: у сети ресторанов McDonald's в России появилось новое название

Бывшая сеть ресторанов McDonald's будет работать в России под названием «Вкусно и точка». Под этим брендом сегодня открываются первые 14 ресторанов сети в стране.

«Сегодня открываются 15 ресторанов в Москве, затем до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области и каждую неделю будут открываться от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца откроются все 850 ресторанов. После открытия первых точек обновленных ресторанов в столице и Московской области рестораны начнут открываться на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале», - сообщается в социальных сетях компании.

Первый McDonald's в России открылся на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года. В первый же день он обслужил более 30 тыс. посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории корпорации. В марте этого года американская сеть фастфуда McDonald's приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ.